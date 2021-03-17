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Россия - Премьер-Лига 18:00 Ротор 0 Ростов 0 П1 3.90 Х 3.10 П2 2.20
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.90 Х 3.90 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.00 Х 3.60 П2 3.60
Россия - Премьер-Лига 20:00 Ахмат 0 Арсенал 0 П1 1.82 Х 3.60 П2 4.80
Россия - Премьер-Лига 20:00 ЦСКА 0 Зенит 0 П1 3.30 Х 3.30 П2 2.38
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Ян 0 Гройтер Фюрт 0 П1 3.10 Х 4.00 П2 2.16
Германия - Бундеслига 21:00 Гамбург Тауэрс 0 Лёвен Брауншве 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 4.20
Англия - Чемпионшип 22:00 Уиком Уондерер 0 Барнсли 0 П1 5.50 Х 3.60 П2 1.73
Англия - Чемпионшип 22:00 Ноттингем Форе 0 Норвич Сити 0 П1 4.50 Х 3.50 П2 1.90
Англия - Чемпионшип 22:00 Куинз Парк Рей 0 Миллуолл 0
Англия - Чемпионшип 22:45 Бирмингем Сити 0 Рединг 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.23
Англия - Чемпионшип 22:45 Блэкберн Ровер 0 Бристоль Сити 0 П1 1.82 Х 3.60 П2 4.80
Англия - Чемпионшип 22:45 Шеффилд Уэнсде 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.80
Лига чемпионов 23:00 Бавария 0 Лацио 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Лига чемпионов 23:00 Челси 0 Атлетико М 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
17 марта 09:55

Овечкин – о шестом месте по голам в НХЛ: Это уже история, нужно двигаться вперед

Сегодня российский форвард помог «Вашингтону» одержать домашнюю победу над «Айлендерс».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал свое достижение в Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) 35-летний россиянин забил свой 718-й гол в НХЛ и вышел на чистое место по заброшенным шайбам в истории лиги, обойдя Фила Эспозито. В общей сложности, Александр набрал 1300 очков за время своих выступлений в чемпионате.

– Это уже история. Это довольно хорошие показатели, и я счастлив находиться в этой категории. Но сейчас просто нужно двигаться вперед. Данный рубеж пройден, теперь это история. Сегодня был очень хороший матч, важные очки и, очевидно, большие цифры. Не имеет значения, как забит гол. Бросок в касание ли это, или кистевой, или подправление. Гол есть гол. И всегда приятно их забивать, – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету российского форварда 23 (12+11) очка в 25 играх. Его команда занимает первое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 42 очка.

20 марта «Кэпиталз» на своем поле примут «Нью-Йорк Рейнджерс».

источник: NHL (НХЛ)
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