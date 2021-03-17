Барри Троц: Овечкин – величайший снайпер всех времен

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц поделился мнением о форварде «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.

Напомним, что в игре с «островитянами» (3:1) 35-летний россиянин забил свой 718-й гол в НХЛ и вышел на чистое шестое место по заброшенным шайбам в истории лиги, обойдя Фила Эспозито.

– Александр обладает потрясающим ударом – никто не бросает так, как он. Я бы назвал его величайшим снайпером всех времен – никто не может с ним сравниться в плане физической формы. Когда Овечкин выходит на лед, то всегда опасен для соперника, – цитирует Троца официальный сайт НХЛ.

Отметим, что в период с 2014 по 2018 год 58-летний специалист работал с Овечкиным в «Кэпиталз». В 2018-м столичный клуб стал обладателем Кубка Стэнли.