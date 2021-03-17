«Торпедо» продлило контракт с защитником Мариным

Защитник Марк Марин продолжит свои выступления за «Торпедо», сообщает пресс-служба нижегородской команды.
Отмечается, что новое соглашение между клубом и 24-летним россиянином будет рассчитано до конца следующего сезона.
Марин присоединился к составу «автозаводцев» перед стартом нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата КХЛ. Ранее он находился в клубной системе «Ак Барса».
На счету защитника 53 матча текущего сезона, в которых он забросил три шайбы и отдал шесть ассистов. В первом раунде плей-офф «Торпедо» уступило казанской команде в серии со счетом 0-4.
источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)