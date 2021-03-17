Защитник «Северстали» Провольнев может продолжить карьеру в НХЛ

Российский хоккеист «Северстали» Владислав Провольнев может перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Чемпионат».

Как сообщает источник, сам игрок склоняется к переезду в североамериканский чемпионат. Контракт Провольнева с клубом из Череповца заканчивается 30 апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне 25-летний хоккеист заработал 20 очков по системе гол+пас (10+10) в регулярном чемпионате КХЛ. В серии плей-офф Кубка Гагарина Провольнев не участвовал из-за травмы, которую получил в январе этого года.