Третьяк покинул совет IIHF

Пресс-служба Федерации хоккея России заявила о том, что президент организации Владислав Третьяк покинул состав совета Международной федерации хоккея (IIHF).

Отмечается, что данное решение был принято в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря прошлого года, согласно которому решению депутаты Госдумы РФ не имеют права в течение двух лет входить в коллегиальные органы управления международных спортивных федераций.

– ФХР всегда уважительно относилась к решениям международных спортивных инстанций и не желает подвергать дополнительному давлению своих многолетних партнеров из международной хоккейной федерации. По этой причине Владислав Третьяк слагает с себя полномочия члена совета IIHF. Вместе с тем Владислав Александрович продолжит работу по всестороннему развитию отечественного хоккея и укреплению его позиций на международной арене, – говорится в заявлении ФХР.

Отмечается, что место 68-летнего специалиста в IIHF может занять бывший нападающий «Ванкувера» и сборной России Павел Буре.