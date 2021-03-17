Рене Фазель - об уходе Третьяка из совета IIHF: Это печальный день для международного хоккея

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал выход Владислава Третьяка из совета IIHF.

«Это печальный день для международного хоккея. С Владиславом Третьяком совет IIHF покидает человек, достигший высочайших достижений на льду и за его пределами. То, что он подал в отставку, говорит о его характере и честности, ведь он сделал это, чтобы не дать совету столкнуться со сложностями, которые могут возникнуть из-за решения Спортивного арбитражного суда и WADA», - приводит слова Фазеля ТАСС

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS российским чиновникам запрещено занимать руководящие должности в каких-либо международных спортивных федерациях. Третьяк является депутатом Государственной думы Российской Федерации. На вакантное место Федерация хоккея России выдвинет двукратного призера Олимпийских игр Павла Буре.