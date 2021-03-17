«Баффало» уволил главного тренера после 12 поражений подряд

Немецкий специалист Ральф Крюгер покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Баффало». Об увольнении 61-летнего наставника сообщается на официальной странице «клинков» в твиттере.

Ральф Крюгер возглавил клуб в мае 2019 года. В минувшем сезоне «Баффало» не вышел в плей-офф, заняв шестое место в таблице Атлантического дивизиона. На данный момент команда имеет серию из 12 поражений подряд и располагается на последней строчке Восточной конференции.

Сегодня «Баффало» уступил в гостях «Нью-Джерси» со счётом 2:3.