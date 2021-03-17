Рене Фазель: Сборная России выступит на ЧМ-2021 с гимном IIHF и флагом ОКР

Президент IIHF Рене Фазель подтвердил, что сборная России будет выступать на чемпионате мира в Латвии под гимном Международной федерации хоккея, а вместо национального флага будет использован логотип Олимпийского комитета России.

«Мы приняли решение, что на форме будет логотип ОКР. То же касается и флага – будет использован флаг Олимпийского комитета России. При победе сборной России на стадионе будет играть гимн IIHF», - приводит «РИА Новости» слова Фазеля.

Напомним, что из-за санкций WADA и по решению CAS российские команды будут выступать на чемпионатах мира и Олимпиадах под нейтральным флагом до 16 декабря 2022 года.

Чемпионат мира по хоккею среди пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.