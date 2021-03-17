Буре знал, что ФХР выдвинет его кандидатуру в совет IIHF

Двукратный призер Олимпийских игр по хоккею и финалист Кубка Стэнли Павел Буре сказал, что был в курсе того, что Федерация хоккея России (ФХР) выдвинет его кандидатуру в совет Международной федерации хоккея (IIHF).

«Конечно, я знал, что Федерация хоккея России выдвинет мою кандидатуру в совет IIHF. Далее международная федерация будет принимать решение в установленном порядке. Что касается предстоящей работы, то я очень рад влиться в семью ФХР, приложу все свои силы на благо развития российского хоккея. Я вливаюсь в сильный коллектив, за последние годы ФХР провела огромную работу по многим проектам, со всеми из них я знаком», - приводит слова Буре ТАСС.

Напомним, что сегодня президент ФХР Владислав Третьяк покинул совет IIHF из-за санкций WADA, на его место федерацией был выдвинут Буре.