ФХР объявила расширенный состав юниорской сборной России U18 на ЮЧМ-2021

Штаб сборной России назвал расширенный состав юниорской команды U18 (игроки до 18 лет) для участия в учебно-тренировочном сборе перед юниорским чемпионатом мира 2021. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Вратари: Валерий Бринкман, Кирилл Герасимюк, Сергей Иванов (все — СКА), Семен Вязовой (»Толпар»).

Защитники: Артем Кулаков, Александр Фигурин (оба — «Авангард»), Арсений Коромыслов (СКА), Владимир Грудинин, Артем Дуда, Николай Макаров (все — ЦСКА), Владислав Лукашевич (»Локомотив»), Глеб Иванов, Никита Новиков, Владислав Сапунов (все — «Динамо» М), Игорь Сафонов (Югра), Василий Шумилов (»Толпар»).

Нападающие: Дмитрий Бучельников, Илья Иванцов, Даниил Лазутин, Матвей Мичков, Никита Чибриков (все — СКА), Всеволод Гайдамак, Иван Мирошниченко (оба — «Авангард»), Данил Григорьев, Дмитрий Кателевский, Иван Меховов (все — «Ак Барс»), Илья Квочко, Данила Юров (оба — «Металлург» Мг), Виктор Неучев (»Автомобилист»), Матвей Петров (»Крылья Советов»), Прохор Полтапов (ЦСКА), Федор Свечков (»Лада»).

В тренерский штаб команды войдут: Альберт Лещев (главный тренер), Владимир Филатов и Евгений Ставровский (тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Кевин Чапман (тренер по физической подготовке).