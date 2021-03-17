«Ак Барс» обыграл дома «Салават Юлаев» и повел в серии (видео)

В середине первого периода хозяева реализовали большинство - отличился Патрис Кормье (11-я минута). В начале второго периода Михаил Глухов (24) увеличил преимущество «Ак Барса», но через несколько секунд Владислав Картаев (24) сократил отставание. До перерыва хозяева еще дважды огорчили уфимцев: в меньшинстве отличился Дмитрий Воронков (27), также шайбу забросил Найджел Доус (30). После этого тренерский штаб «Салавата Юлаева» принял решение сменить вратаря. В заключительной трети шайб заброшено не было.
Вторая игра состоится послезавтра в Казани.
КХЛ
Кубок Гагарина
Восток
1/2 финала
1-й матч
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
1:0 - Кормье (Яруллин, Песонен), 10:26 (5х4).
2:0 - Глухов (Яруллин, Лукоянов), 23:09.
2:1 - Картаев (Солодухин, Лисовец), 23:35.
3:1 - Воронков (Педан), 26:05 (4х5).
4:1 - Доус (Да Коста, Педан), 29:11.