Томи Ламса: Это лишь первый матч серии, в пятницу для нас все начнется сначала

«Мы прекрасно понимали, что нас ждёт очень сложный соперник. К сожалению, мы медленно начали матч, пока сложно сказать, почему. Мы не были готовы к уровню борьбы. При этом соперник очень хорошо защищался. Но это лишь первый матч, в пятницу для нас все начнется сначала.

Я не считаю, что это поражение было тактическим.

Что касается Метсолы, то у нас в бригаде два прекрасных вратаря. Есть время подумать и принять решение.

Нужно улучшить свою игру», - цитирует наставника уфимцев официальный сайт клуба.

Напомним, в первом матче 1/2 финала Восточной конференции «Салават Юлаев» потерпел разгромное поражение от «Ак Барса» в Казани - 1:4. У хозяев отличились Патрис Кормье, Михаил Глухов, Дмитрий Воронков и Найджел Доус. Гости смогли ответить лишь шайбой Владислава Картаева.