«Вопросов нет». Квартальнов похвалил игроков «Ак Барса» после победы над «Салаватом Юлаевым»

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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Бирмингем Сити 1 Рединг 1 П1 5.20 Х 1.65 П2 3.80
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 69' Шеффилд Уэнсде 1 Хаддерсфилд Та 0 П1 1.37 Х 4.10 П2 12.0
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 72' Блэкберн Ровер 0 Бристоль Сити 0 П1 2.75 Х 1.90 П2 6.00
Лига чемпионов 2-й тайм, 58' Челси 1 Атлетико М 0 П1 1.27 Х 6.00 П2 12.0
Лига чемпионов 2-й тайм, 58' Бавария 1 Лацио 0 П1 1.25 Х 6.90 П2 11.0
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Оттава Сенатор 0 Ванкувер Кэнак 0 П1 3.00 Х 4.40 П2 2.02
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Филадельфия Си 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.80 П2 1.46
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Детройт Пистон 0 Торонто Рэптор 0 П1 2.85 П2 1.45
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Индиана Пэйсер 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Уиза 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.82 П2 2.03
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Нью-Йорк Рейнд 0 Филадельфия Фл 0 П1 2.65 Х 4.20 П2 2.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Кливленд Кавал 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Голден Стэйт У 0 П1 6.40 П2 1.13
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 1.85 П2 2.00
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Денвер Наггетс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 1.43 П2 2.90
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Майами Хит 0 П1 1.74 П2 2.15
НХЛ - регулярный чемпионат 04:00 Виннипег Джетс 0 Монреаль Канад 0 П1 2.55 Х 4.20 П2 2.40
НБА - регулярный чемпионат 04:30 Даллас Маверик 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.10 П2 1.76
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес К 0 Сент-Луис Блюз 0 П1 2.80 Х 4.10 П2 2.20
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Вегас Голден Н 0 Сан-Хосе Шаркс 0 П1 1.74 Х 4.50 П2 3.90
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Калгари Флэймз 0 Эдмонтон Ойлер 0 П1 2.20 Х 4.30 П2 2.75
Россия - Премьер-Лига 17:00 Уфа 0 Локомотив М 0 П1 4.50 Х 3.20 П2 2.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Спартак М 0 Урал 0 П1 1.56 Х 4.00 П2 7.00
Россия - Премьер-Лига 19:00 Краснодар 0 Динамо М 0 П1 2.22 Х 3.50 П2 3.30
КХЛ - плей-офф 19:30 СКА 0 Динамо М 0 П1 2.33 Х 3.70 П2 2.80
КХЛ - плей-офф 19:30 Авангард 0 Металлург Мг 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.50
Лига Европы 20:55 Динамо З 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.06
Лига Европы 20:55 Шахтёр Д 0 Рома 0 П1 2.70 Х 3.50 П2 2.65
Лига Европы 20:55 Мольде 0 Гранада 0
Лига Европы 20:55 Арсенал 0 Олимпиакос 0 П1 3.20 Х 3.70 П2 2.13
18 марта 00:04
автор: Артур Гичунцев

«Вопросов нет». Квартальнов похвалил игроков «Ак Барса» после победы над «Салаватом Юлаевым»

Второй поединок состоится 19 марта и пройдет в Казани.

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов обсудил с клубной пресс-службой победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина.

«Хорошая, быстрая игра, обоюдоострая. Думаю, зрителям она понравилась. Здорово, что повели в счете, с этим соперником это очень важно. Но первая игра − есть первая игра, здесь все только начинается.

Почему Миша Фисенко не играл? Мы приняли решение идти другим составом. Такой же вопрос по Мерфи.

Сегодня все справились, все сегодня играли хорошо. Когда ты выигрываешь – всегда что-то, может быть, пока в начале «замыливается», потом смотришь – другие вещи всплывают. Но все ребята старались. «4 на 5» не пропустили, они очень круто играют, здесь нет вопросов. Тем более играли «4 на 6», практически две минуты они выстояли. Наверное, здесь это было ключевым», – сказал тренер.

источник: ХК «Ак Барс»
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