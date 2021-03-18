«Вопросов нет». Квартальнов похвалил игроков «Ак Барса» после победы над «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов обсудил с клубной пресс-службой победу над «Салаватом Юлаевым» (4:1) в первом матче ¼ финала Кубка Гагарина.

«Хорошая, быстрая игра, обоюдоострая. Думаю, зрителям она понравилась. Здорово, что повели в счете, с этим соперником это очень важно. Но первая игра − есть первая игра, здесь все только начинается.

Почему Миша Фисенко не играл? Мы приняли решение идти другим составом. Такой же вопрос по Мерфи.

Сегодня все справились, все сегодня играли хорошо. Когда ты выигрываешь – всегда что-то, может быть, пока в начале «замыливается», потом смотришь – другие вещи всплывают. Но все ребята старались. «4 на 5» не пропустили, они очень круто играют, здесь нет вопросов. Тем более играли «4 на 6», практически две минуты они выстояли. Наверное, здесь это было ключевым», – сказал тренер.