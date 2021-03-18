«Рейнджерс» забил девять шайб в ворота «Филадельфии», Бучневич и Панарин набрали шесть очков

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» одержали разгромную победу над «Филадельфией Флайерз» (9:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Одним из главных героем встречи стал Мика Зибанеджад, оформивший хет-трик на 29-й, 35-й и 39-й минутах игры. Дубль записал на свой счет российский форвард Павел Бучневич (22, 24). Также игрок отдал два ассиста. Тем самым, 25-летний хоккеист набрал 26 (10+16) очков в 27 матчах нынешнего сезона.

По голу забили Брендан Лемье (8), Артемий Панарин (15), Джейкоб Труба (28), Филип Хитил (40). Помимо заброшенной шайбы, россиянин сделал результативный пас.

Российский голкипер клуба из Нью-Йорка Александр Георгиева отстоял «на ноль» во втором матче этого сезона, совершив 26 сейвов.

Защитник «Флайерз» Иван Проворов провел на льду 25 минут и завершил матч с показателем полезности «-1».