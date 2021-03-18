«Рейнджерс» – «Филадельфия». Бучневича признали второй звездой встречи, Георгиева – третьей

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич стал второй звездой домашнего матча с «Филадельфией Флайерз» (9:0) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Отметим, что в сегодняшней игре 25-летний хоккеист забросил две шайбы, а также отдал два ассиста. В нынешнем сезоне на счету игрока 10 голов и 16 результативных передач в 27 проведенных встречах.

Первой звездой признали партнера Бучневича по команде – нападающего Мику Зибанеджада, оформившего хет-трик и сделавшего три голевых паса для своих одноклубников.

Тройку лучших замкнул еще один россиянин – вратарь Александр Георгиев, который провел второй «сухой» матч в нынешнем сезоне. Голкипер отразил все 26 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» с 28 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. В последних пяти встречах чемпионата клуб из Нью-Йорка одержал лишь две победы.