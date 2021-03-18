Иван Барбашев: Тарасенко – один из главных игроков нашей команды

25-летний хоккеист клуба НХЛ «Сент-Луис» Иван Барбашев прокомментировал возвращение в состав команды своего одноклубника Владимира Тарасенко.

— Это большая радость для клуба. Вова — один из главных игроков нашей команды, один из лидеров. За последние три года он перенес три операции на одном плече, для него это было тяжелым периодом. Но несмотря на это, он каждый день приходил на арену позитивным, работал усердно над плечом. Огромный плюс, что он вернулся сейчас, когда команда очень нуждается в свежих игроках, приводит слова российского легионера «блюзменов» «Sport24».

Добавим, что в текущем сезоне Тарасенко сыграл пять матчей, в которых набрал 4 очка (1+3).