Комаров продлил контракт с «Сибирью»

Пресс-служба «Сибири» объявила о подписании нового контракта с форвардом команды Виктором Комаровым.
Как утверждает источник, соглашение 27-летнего россиянина с новосибирским клубом будет рассчитано до 30 апреля 2023 года.
Нападающий стал игроком новосибирцев в сезоне-2018/2019. За это время он принял участие в 130 матчах, забросил 25 шайб и сделал 26 ассистов. Ранее хоккеист защищал цвета «Спартака» и «Лады».
«Сибирь» завершила нынешний сезон регулярного чемпионата КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции, набрав 58 очков.
источник: ХК «Сибирь»