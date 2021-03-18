Майк Салливан: Более точную информацию о травме Малкина мы получим завтра

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о травме Евгения Малкина.

«Джино предстоит пройти обследование, – цитирует Салливана пресс-служба «Питтсбурга». – Надеемся, что завтра мы получим более подробную информацию о его состоянии. Как только будет что-то известно, я сразу вам сообщу».

Во вторник 16 марта «Питтсбург» дома обыграл «Бостон» со счетом 2:1. Малкин получил травму в первом периоде в столкновении с Джарредом Тинорди.

В нынешнем сезоне Евгений набрал 24 очка (8+16) в 29 матчах регулярного чемпионата.