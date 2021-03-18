Андрей Разин: С оптимизмом идем в новый сезон

«Тяжелый год был, пандемийный. Пришлось многому учиться, перестраиваться. Много ребят болело, практически все переболели, тренеры тоже болели. Я думаю, что мы с этим справились. Задачу на сезон мы выполнили.

В плей-офф бились, к сожалению, проиграли. Ребята стали опытнее на год, мастеровитее. Поэтому с оптимизмом идем в новый сезон. Не хотелось бы масштабных изменений. Все зависит от ребят. Сезон закончился, я поговорил с каждым из хоккеистов. Хабаров уже подписал, еще не могу говорить одну фамилию — тоже человек дал согласие. По некоторым ребятам есть вопросы. Активно ищем центральных нападающих. Скорее всего, иностранцев. Также не исключаем вариантов и смотрим плей-офф ВХЛ — смотрим, кого можно привлечь.», — приводит слова Разина пресс-служба клуба.

Напомним, что в регулярном чемпионате череповчане заняли шестое место и вышли в плей-офф. В 1/4 финала финала Западной конференции «Северсталь» уступила московскому «Динамо» и покинула розыгрыш Кубка Гагарина.