Московское «Динамо» разгромило СКА в первом полуфинальном матче Запада

Подопечные Владимира Крикунова забросили по одной шайбе в каждом из периодов.

В первом отличился словацкий защитник бело-голубых Михал Чайковский, реализовавший численное большинство.

Во втором игровом отрезке Андрей Сергеев с передач Ильи Круглова и Ивана Игумнова точным броском удвоил преимущество динамовцев.

В заключительной трети матча Оскар Линдберг, которому ассистировали Даниил Тарасов и тот же Чайковский, довел счет до крупного.

За четыре с половиной минуты до финальной сирены Лукас Бенгтссон в большинстве одну шайбу отыграл, но большего хозяевам гости сделать не позволили. Более того, за две с половиной минуты до конца третьего периода армейцы поменяли голкипера на шестого полевого игрока и получили четвертую шайбу в свои ворота от Дмитрия Яшкина.