«Металлург» выиграл первый матч серии против «Авангарда»

В первом матче полуфинала Восточной конференции «Авангард» на своем льду проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

В двух первых периодах гости выходили вперед, но команде Боба Хартли удавалось отыграться. Филипп Хольм и Тейлор Бек выводили «Металлург» вперед на шестой и 36-й минутах, а равновесие восстанавливали Рид Буше (на 11-й) и Егор Чинахов (на 37-й спустя 19 секунд после гола Бека).

В третьем периоде на 46-й минуте с интервалом в 36 секунд ворота Игоря Бобкова поразили Семен Кошелев и Серегей Мозякин. Итоговый счет 5:2 в пользу «Металлурга» на 48-й минуте установил Андрей Нестрашил.

Второй матч пройдет в Балашихе 20 марта.

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