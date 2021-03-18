Владимир Крикунов: Ребята отнеслись ответственно к выполнению задания, отработали хорошо

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу в выездном матче против СКА.

«Я скажу, что ребята в общем-то старались, – цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо». – Это первая игра серии, и они отнеслись ответственно к выполнению задания, отработали хорошо. Мы использовали сегодня одно большинство. К сожалению, у нас оно одно только и было. Молодцы.

Гол Сергеева пришел в самый нужный момент матча? Думаю, что все голы нужные, не бывает ненужных голов. Они давили, но в общем-то надо и забивать».

В первой встрече полуфинала Западной конференции «Динамо» обыграло СКА на выезде с результатом 1:4. Вторая игра пройдет в Санкт-Петербурге 20 марта.