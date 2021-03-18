Боб Хартли: Мы сами себе не дали выиграть. Не было видно энергии в игре «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды в первом матче полуфинала Западной конференции против «Металлурга».

«Определенно, мы не так хотели начать, – цитирует Хартли официальный сайт КХЛ. – «Магнитка» была первой на шайбе, они опережали нас. Мы сами себе не дали выиграть. Не было видно энергии в нашей игре. Мы не катались сколько надо, играли не в тот хоккей, который должны показывать. Может, сказалось давление плей-офф. Потери, неправильные передачи — всё это привело к поражению. Мы играли в несвойственный для себя хоккей».

20 марта «Авангард» вновь примет «Металлург» в Балашихе.