«Тампа» обыграла «Чикаго», Сергачев подобрался к сотне голевых передач в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 4:2.

В их составе отличились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон и Виктор Хедман. У проигравших по шайбе забросили Маттиас Янмарк и Дилан Строум.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился голевой передачей, ставшей для него 99-й за всю карьеру в Северной Америке. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21 и отдал результативный пас.

К слову, другой игрок из России – защитник «Блэкхокс» Никита Задоров провел на льду 19 минут и 37 секунд. За это время он нанес один бросок по воротам.

Таким образом, «Тампа» выиграла второй матч кряду, а «Блэкхокс» уступили в третьем поединке подряд.