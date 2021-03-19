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19 марта 06:07
автор: Артур Гичунцев

«Тампа» обыграла «Чикаго», Сергачев подобрался к сотне голевых передач в НХЛ

Россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Чикаго» завершился в пользу хозяев – 4:2.

В их составе отличились Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон и Виктор Хедман. У проигравших по шайбе забросили Маттиас Янмарк и Дилан Строум.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев отметился голевой передачей, ставшей для него 99-й за всю карьеру в Северной Америке. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 21 и отдал результативный пас.

К слову, другой игрок из России – защитник «Блэкхокс» Никита Задоров провел на льду 19 минут и 37 секунд. За это время он нанес один бросок по воротам.

Таким образом, «Тампа» выиграла второй матч кряду, а «Блэкхокс» уступили в третьем поединке подряд.

Добавим, что 20 марта команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашней арене «молний» и стартует в 23.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Чикаго» – 4:2 (2:2, 0:0, 2:0)

Голы:

0:1 – 2 Янмарк-Нюлен (Дебринкат, Кубалик)

1:1 – 13 Киллорн (Хедман)

2:1 – 17 Гурде (Василевский, Сергачев)

2:2 – 18 Строум (Кит, Янмарк-Нюлен)

3:2 – 45 Колтон (Марун, Жозеф)

4:2 – 59 Хедман ()

Вратари: Ан. Василевский 19/21 – Ланкинен 19/22.

источник: «Советский спорт»
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