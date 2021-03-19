27 сэйвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» – «Филадельфия» завершился поражением хозяев (3:4). К слову, по итогам второго периода команда уступа в три шайбы, но сумела сократить остывание до одно гола.

В составе проигравших отличились Майкл Дэл Колл, Себастьян Ахо и Оливер Вальстрем. У «летчиков» дубль оформил Оскар Линдблом. Еще по шайбе забросили Клод Жиру и Якуб Ворачек.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 27 бросков из 31, а его соотечественник – защитник «Флайерз» Иван Проворов нанес шесть бросков по воротам и покинул лед с показателем полезности «+1».

Таким образом, его команда выиграла второй матч из последних пяти, а игроки «Айлендерс» потерпели второе поражение кряду.

Добавим, что 21 марта команды проведут еще один поединок. Встреча состоится в Нью-Йорке и начнется в 02.00 мск.