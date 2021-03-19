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НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Колорадо Эвела 5 Миннесота Уайл 1 П1 2.05 Х 4.30 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат перерыв Анахайм Дакс 2 Аризона Койотс 2 П1 2.90 Х 4.10 П2 2.14
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 33' Финикс Санз 83 Миннесота Тимб 74 П1 1.13 П2 6.00
НБА - регулярный чемпионат 3-я четверть, 31' Портленд Трэйл 66 Нью-Орлеан Пел 57 П1 1.09 П2 7.20
НБА - регулярный чемпионат 2-я четверть, 23' Лос-Анджелес Л 55 Шарлотт Хорнет 40 П1 1.05 П2 10.0
Турция - Суперлига 16:00 Фатих Карагюмр 0 Кайсериспор 0 П1 1.90 Х 3.70 П2 4.20
Россия - Премьер-Лига 19:00 Сочи 0 Тамбов 0 П1 1.07 Х 13.5 П2 36.0
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Химки 0 П1 1.80 Х 3.60 П2 4.90
Турция - Суперлига 19:00 Галатасарай 0 Ризеспор 0 П1 1.39 Х 5.00 П2 8.70
КХЛ - плей-офф 19:30 Ак Барс 0 Салават Юлаев 0 П1 1.92 Х 3.90 П2 3.70
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 1.80 Х 4.20 П2 3.90
Германия - Вторая Бундеслига 20:30 Падерборн 07 0 Карлсруэ 0 П1 2.25 Х 3.40 П2 3.20
Германия - Бундеслига 21:00 Ольденбург 0 Раста Фехта 0
Италия - Серия А 22:30 Фортитудо 0 Реджана 0
Германия - Бундеслига 22:30 Арминия 0 РБ Лейпциг 0
Италия - Серия А 22:45 Парма 0 Дженоа 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 3.30
Англия - Премьер-лига 23:00 Фулхэм 0 Лидс Юнайтед 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.80
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 Монако 0 П1 4.30 Х 3.80 П2 1.85
Испания - Примера 23:00 Бетис 0 Леванте 0 П1 1.85 Х 3.60 П2 4.55
Италия - Серия B 23:00 Асколи 0 Кремонезе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.55
Португалия - Примейра 23:30 Жил Висенте 0 Насьонал 0 П1 2.06 Х 3.30 П2 4.10
19 марта 06:22
автор: Артур Гичунцев

27 сэйвов Варламова не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Филадельфией»

Встреча прошла в Нью-Йорке.

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» – «Филадельфия» завершился поражением хозяев (3:4). К слову, по итогам второго периода команда уступа в три шайбы, но сумела сократить остывание до одно гола.

В составе проигравших отличились Майкл Дэл Колл, Себастьян Ахо и Оливер Вальстрем. У «летчиков» дубль оформил Оскар Линдблом. Еще по шайбе забросили Клод Жиру и Якуб Ворачек.

Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 27 бросков из 31, а его соотечественник – защитник «Флайерз» Иван Проворов нанес шесть бросков по воротам и покинул лед с показателем полезности «+1».

Таким образом, его команда выиграла второй матч из последних пяти, а игроки «Айлендерс» потерпели второе поражение кряду.

Добавим, что 21 марта команды проведут еще один поединок. Встреча состоится в Нью-Йорке и начнется в 02.00 мск.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» – «Филадельфия» – 3:4 (0:0, 0:3, 3:1)

Голы:

0:1 – 22 Линдблум (Конекны, Жиру)

0:2 – 30 Жиру (Конекны, Проссер)

0:3 – 34 Ворачек (Лоутон, Хэйс)

1:3 – 47 Дэл Колл (Бэйли, Ледди)

2:3 – 53 Ао (Дэл Колл, Ледди)

3:3 – 54 Вальстром (Пелек, Ледди)

3:4 – 57 Линдблум (Майерс, Конекны)

Вратари: Варламов 27/31 – Харт 22/25.

источник: «Советский спорт»
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