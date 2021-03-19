«Флорида» прервала победную серию из четырех матчей, уступив «Нэшвиллу»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» – «Нэшвилл» завершился в пользу гостей – 2:1.

В их составе дубль оформил Калле Йернкрок. У проигравших отличился Джонатан Юбердо.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 27. Его соотечественник – форвард «хищников» Яков Тренин отыграл 10 минут и 58 секунд, получив двухминутное удаление.

Таким образом, «Флорида» прервала серию из четырех побед кряду, а «Предаторз» выиграли второй матч подряд.

Добавим, что 20 марта команды проведут еще один поединок. Встреча пройдет во Флориде и начнется в 21.00 мск.