«Детройт» переиграл «Даллас», Наместников отдал голевую передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» – «Даллас» завершился победой (3:2) хозяев благодаря хет-трику Робби Фаббри. У проигравших по шайбе забросили Роопе Хинц и Джейсон Дикинсон.

Российский форвард «Старз» Александр Радулов нанес два броска по воротам и покинул лед с показателем полезности «-1». Его партнер по команде – нападающий Денис Гурьянов отдал голевой пас, а вратарь «звезд» Антон Худобин пропустил поединок.

К слову, российский форвард «Ред Уингз» Владислав Наместников отметился результативным пасом, а нападающий «Ред Уингз» Евгений Свечников покинул лед без набранных очков.

Таким образом, «Детройт» выиграл второй матч кряду, а «Даллас» потерпел второе поражение подряд.

Добавим, что 21 марта команды проведет еще одну встречу. Игра пройдет на домашней арене «Ред Уингз» и начнется в 02.00 мск.