«Колорадо» с Ничушкиным выиграл пятый матч кряду, обыграв «Миннесоту»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» – «Миннесота» завершился в пользу хозяев – 5:1.

В их составе дубль оформил Нэйтан Маккиннон. Также отличились Нэйтан Маккиннон, Габриэль Ландеског и Йоонас Донской. У проигравших единственную шайбу забросил Виктор Раск.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 11 минут и 40 секунд, завершив игру с коэффициентом полезности «+1». Его соотечественник – форвард «дикарей» Кирилл Капризов отыграл 19 минут и 22 секунды. В его активе показатель полезности «-1».

Таким образом, «Колорадо» выиграл пятый матч кряду, а «Уайлд» прервали серию из пяти побед подряд.

Добавим, что 20 марта команды сыграют еще раз. Встреча пройдет на домашней арене «Эвеланш» и начнется в 22.00 мск.