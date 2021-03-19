Форвард «Металлурга» Бек признан лучшим игроком дня в КХЛ

Нападающий «Металлурга» Тэйлор Бек стал победителем в голосовании за лучшего игрока вчерашнего дня в Континентальной хоккейной лиге.

29-летний канадец получил 39,91% голосов болельщиков. В матче с «Авангардом» (5:2) форвард забросил одну шайбу и сделал два результативных паса. Тем самым, игрок помог магнитогорской команде выйти в период в серии с омичами в рамках полуфинала Восточной конференции.

В общей сложности на счету Бека 51 (19+32) очка в 63 встречах нынешнего сезона.

Второй матч между «Авангардом» и «Металлургом» состоится 20 марта в Балашихе.