Василевский повторил личный рекорд по победной серии в НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский помог своему клубу одержать десятую победу кряду в рамках чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает RT, 26-летний россиянин отразил 19 бросков из 21 в игре и отличился результативной передачей в игре с «Чикаго Блэкхокс» (4:2). Тем самым, он смог повторить свой личный рекорд в НХЛ по победам подряд.

В нынешнем сезоне Василевский принял участие в 23 матчах – его средний процент отраженных бросков составляет 93,2.

На данный момент «Тампа» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 44 очка.