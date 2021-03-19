Разин подвел итоги выступления «Северстали» в текущем сезоне КХЛ

Наставник «Северстали» Андрей Разин прокомментировал завершение сезона КХЛ для череповецкой команды.

— Тяжелый год был, пандемийный. Пришлось многому учиться, перестраиваться. Много ребят болело, практически все переболели, тренеры тоже болели. Я думаю, что мы с этим справились. Задачу на сезон мы выполнили. В плей-офф бились, к сожалению, проиграли. Ребята стали опытнее на год, мастеровитее. Поэтому с оптимизмом идем в новый сезон, — передает слова Разина пресс-служба «Северстали».

Напомним, что в первом раунде «сталевары» уступили в серии московскому «Динамо» со счетом 1-4.