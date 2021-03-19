«Ак Барс» в овертайме переиграл «Салават Юлаев»

Во втором матче полуфинала Восточной конференции казанский «Ак Барс» сломил сопротивление «Салавата Юлаева» в овертайме 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0), счет в серии стал - 2-0.
В первом периоде на 15 минуте и 23 секунде гости сумели выйти вперед усилиями Петра Хохрякова - нападающий мощным броском пробил Тимура Билялова - 0:1.
Хозяева смогли сравнять счет во втором периоде (9:23) - отличился Найджел Доус, голевую передачу на нападающего сделал Виктор Тихонов - 1:1.
Победную шайбу в овертайме забросил нападающий казанцев Станислав Галиев.
Серия переезжает в Уфу, первый матч назначен на 21 апреля, начало игры - в 14:30 (мск).