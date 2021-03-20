Дубль Овечкина принес победу «Вашингтону» в матче с «Рейнджерс»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» – «Рейнджерс» завершился в пользу хозяев – 2:1.

В их составе дубль оформил российский форвард Александр Овечкин. У проигравших отличился нападающий Артемий Панарин.

Еще один хоккеист из России – вратарь «синерубашечников» Александр Георгиев отразил 16 бросков из 18, а его соотечественник и партнер по команде – форвард Павел Бучневич провел на льду более 21 минуты и завершил поединок без набранных очков.

Таким образом, «Вашингтон» одержал седьмую победу кряду, а «Рейнджерс» уступили в пятом матче из семи.

Добавим, что 21 марта команды сыграют еще раз. Встреча состоится на домашней арене «Кэпиталз» и начнется в 02.00 мск.