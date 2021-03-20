Буллит Тарасенко принес победу «Сент-Луису» в матче с «Сан-Хосе»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» завершился победой «Блюз» в серии буллитов – 2:1 Б.
Автором решающего броска стал российский форвард Владимир Тарасенко. Также отличился Тайлер Бозак. У проигравших это сделал Райан Донато.
Еще один хоккеист из России – защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился голевыми действиями на льду.
Таким образом, его команда уступила в третьем матче кряду, а «Сент-Луис» прервал серию из пяти проигрышей подряд.
К слову, 21 марта команды встретятся еще раз. Игра пройдет на домашней арене «Сан-Хосе», а стартовый свисток прозвучит в 04.00 мск.