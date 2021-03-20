«Видимо, Уайт не предложил 100 млн долларов». Шлеменко отреагировал на уход Нурмагомедова

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал решение Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Все к этому шло. Считаю, что он завершил карьеру еще после последнего боя, когда рассказал всем о намерении перестать драться.

Все ждали возвращения? Это же его жизнь и его решение. Видимо, Дэйна Уайт не предложил 100 млн долларов, чтобы вернуться. Сумма огромная! Предложить такие деньги за один бой очень сложно», – цитирует Шлеменко «Чемпионат».

Напомним, за всю карьеру в ММА Нурмагомедов провел 29 боев и одержал 29 побед. Он ушел из спорта в статусе лучшего бойца UFC вне зависимости от веса и чемпиона в легком дивизионе.