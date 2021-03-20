Дмитрий Квартальнов: В Уфе очень сложно играть

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал исход вчерашнего поединка.

− Хорошая, боевая игра, хороший накал. Мы, конечно, довольны победой в овертайме. Но едем в поездку в Уфу, в общем-то, там очень сложно играть. Мы там две игры проиграли в этом сезоне, так что, все еще впереди, — передает слова наставника белых барсов официальный сайт казанской команды.

Напомним, что 21 и 23 марта в Уфе пройдут третий и четвертый матчи полуфинальной серии Восточной конференции в «зеленом дерби».