Томи Ламса: Могли увезти из Казани победу

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Ламса поделился эмоциями после повторного поражения в серии с «Ак Барсом» со счетом 2:1 ОТ.

— Получился такой настоящий матч плей-офф, достаточно равная игра была. У нас были хорошие шансы для того, чтобы из Казани увезти победу, однако, мы ими, к сожалению, не воспользовались. И это как раз-таки и разочаровывает, потому что мы могли сегодня выиграть, но, к сожалению, не получилось. У нас были хорошие возможности. Отмечу, что мы показали, что можем играть с таким серьезным соперником, как «Ак Барс». Что ж, серия продолжится в Уфе, — передает слова финского наставника уфимцев пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что 21 и 23 марта в столице Башкортостана пройдут третий и четвертый матчи полуфинальной серии между командой Дмитрия Квартальнова и «Салаватом Юлаевым».