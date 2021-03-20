Александр Романов: В России я не соответствовал требованиям тренера

Российский хоккеист «Монреаля» Александр Романов предположил, почему в прошлом сезоне он получал мало игрового времени в ЦСКА.

«Это тот вопрос, в который я не хочу углубляться, — почему в ЦСКА я играл мало, а в «Монреале» много. Остановимся на версии, что в России я не соответствовал требованиям тренера», - приводит слова Романова «Спорт-Экспресс».

Российский защитник провел 28 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, набрав пять очков по системе гол+пас.

В прошлом сезоне Романов выступал за ЦСКА, проведя 43 игры в регулярном чемпионате КХЛ и набрав семь очков.