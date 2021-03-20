Андрей Николишин - о шансах Овечкина на «Ришар Трофи»: Никто не должен сбрасывать его со счетов

Чемпион мира и бронзовый призер Олимпиады Андрей Николишин оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на очередной «Ришар Трофи».

«Все может быть. Никто не может и не должен сбрасывать его со счетов. Но вы глубоко заблуждаетесь, если считаете, что хоккеист ставит себе задачу - забить как можно больше голов. Любой уважающий себя профессиональный хоккеист ставит задачу - выиграть с командой главный трофей», - приводит слова Николишина «СЭ».

Напомним, что в этом сезоне на счету Овечкина 25 (14+11) очков.

Российский нападающий выступает за «столичных» с 2005 года.