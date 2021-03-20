Источник: В КХЛ победители дивизионов потеряют право на два первых места в конференциях

В регламент Континентальной хоккейной лиге собираются внести существенное изменение.
По информации телеграм-канала Derzhi, со следующего сезона победители дивизионов потеряют право на первые два места в конференциях.
Это решение пока еще не принято.
В настоящий момент победителям дивизионов гарантировано одно из двух первых мест в каждой конференции независимо от количества набранных очков.
В нынешнем сезоне СКА в регулярном чемпионате набрал на два очка меньше, чем московское «Динамо», однако оказался выше бело-голубых в турнирной таблице, поскольку выиграл дивизион Боброва.