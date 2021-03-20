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20 марта 19:48
автор: Виктор Шарафудинов

Владимир Крикунов: Плохо так проигрывать на последних минутах. Были моменты, надо было забивать

Во втором матче против СКА динамовцы пропустили единственную шайбу за две минуты и 18 секунд до конца основного времени.

Главный тренер московского «Динамо» Владирмир Крикунов прокомментировал поражение своей команды во втором матче серии полуфинала Западной конференции.

Единственную шайбу в сегодняшней игре забросил нападающий СКА Кирилл Марченко, реализовав большинство на 58-й минуте.

«Плохо так проигрывать на последних минутах – цитирует Крикунова пресс-служба «Динамо». – В целом, ребята молодцы, были моменты, надо было забивать. Спасибо нашим болельщикам. Готовимся дальше.

Была ли установка играть осторожно? На один гол моменты были. Мы на самом деле осторожничали.

Продолжит ли играть Бочаров? Мы ротировали вратарей, кто посвежее, тот и играл. Посмотрим. Свежий игрок – он получше всегда.

Возможно ли появление Кагарлицкого в этой серии? Наверное, возможно, если серия затянется».

Теперь счет в серии 1-1. В двух следующих матчах «Динамо» примет СКА в Москве 22 и 24 марта.

источник: ХК «Динамо» (Москва)
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