Кирилл Марченко: Когда такие голы забиваются, мозг всегда отключается

Нападающий СКА Кирилл Марченко прокомментировал победу во втором матче полуфинала Западной конференции против московского «Динамо».

Сегодня 20 марта петербуржцы победили 1:0, поскольку Марченко реализовал большинство на 58-й минуте. Счет в серии 1-1.

«Начну с атмосферы, это было потрясающе, очень здорово играть было, – цитирует Кирилла пресс-служба СКА. – Чувствуется поддержка, крики, были плакаты про каждого из команды. Мы все это замечаем, большое спасибо болельщикам. По игре: знаем соперника, они нас тоже, поэтому игра идет до одного-двух голов. Повезло, что реализовали большинство и довели матч до победы.

Не всегда один гол за игру приносит победу. Большое спасибо вратарю и нашим защитникам, которые отлично отработали. Это заслуга всей команды.

Я пихнул шайбу ногой, потом ковырнул клюшкой. Сложно объяснить, но хорошо, что получилось. Когда такие голы забиваются, мозг всегда отключается. Все происходит само собой.