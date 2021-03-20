Игорь Ожиганов: Никто не хотел пропускать

Хоккеист СКА Игорь Ожиганов прокомментировал второй матч серии против «Динамо».

«В первую очередь, хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые в выходной пришли и поддерживали нас, гнали вперед – сегодня было очень атмосферно. Огромное им спасибо! А по поводу матча – это была типичная игра плей-офф: никто не хотел пропускать, все играли от обороны. «Динамо», наверное, чуть больше. Соперник играл довольно строго, у нас особо не было моментов, игра шла до гола. Слава Богу, получилось забить, тем более после неприятной ситуации, которая случилась с нашим капитаном. Но мы все-таки выиграли», - приводит слова Ожиганова пресс-служба СКА.

Напомним, что СКА победил во втором матче серии «Динамо» со счетом 1-0, победную шайбу на 58-й минуте в большинстве забил Кирилл Марченко. По ходу встречи капитан армейцев Евгений Кетов получил травму, выполняя силовой прием.