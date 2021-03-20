Боб Хартли: Грубец сегодня оставлял нас в игре

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал смену вратаря и сказал, почему пришлось исключить Иржи Секача из заявки на матч.

«Меняя стартового вратаря, мы исходили из здравого смысла. С самого начала сезона мы говорим, что нам важны оба наших вратаря. Грубец сегодня много-много раз оставлял нас в игре. Покку и Каски мы не могли трогать. Найт хорошо действует в неравных составах. Буше вы сами видели в большинстве. Поэтому выбор пал на Секача. Заслужил ли Иржи того, чтобы мы его не включили в состав? Нет, конечно. Но таковы правила Лиги по лимиту на легионеров», - цитирует Хартли пресс-служба КХЛ.

Напомним, что сегодня «Авангард» победил «Металлург» и сравнял счет в серии. Чешский вратарь омского клуба Шимон Грубец отразил в матче 38 бросков по своим воротам и пропустил одну шайбу.