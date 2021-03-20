Илья Воробьев: «Авангард» один гол в большинстве забил, а мы – нет

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение во втором матче полуфинала Восточной конференции против «Авангарда».

Сегодня 20 марта омский клуб выиграл в Балашихе 2:1 в овертайме и сравнял счет в серии (1-1). Победную шайбу на 75-й минуте забросил в большинстве Сергей Толчинский.

«Разница была в том, что «Авангард» один гол в большинстве забил, а мы – нет, – цитирует пресс-конференцию Воробьева официальный сайт КХЛ. – Мы смотрим их, они смотрят нас. В плей-офф команды друг друга тщательно разбирают. Дальнейший ход серии зависит от реализации. В овертайме Голдобину нужно было самому завершать».

Два следующих матча 22 и 24 марта «Металлург» и «Авангард» проведут в Магнитогорске.