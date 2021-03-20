«Питтсбург» оказался сильнее «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде переиграл «Нью-Джерси» (3:1).

У гостей шайбами отличились Зак Астон-Риз (25-я минута), Брайан Раст (27) и Джейк Гюнцель (55). Хозяева ответили шайбой Кайла Палмьери (8).

Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев на площадке провел больше 14 минут, Михаил Мальцев сыграл почти 12 минут, а Дмитрию Куликову тренерский штаб отвел в матче 17 минут. Россияне не смогли отметиться результативными действиями.

Форвард «пингвинов» Евгений Малкин пропускал игру из-за повреждения.

Добавим, что следующую встречу команды также проведут между собой, матч состоится в Питтсбурге 21 марта.