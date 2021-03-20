Сергей Толчинский: После таких овертаймов на два года стареешь, выходишь седой весь

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу своей команды во второй игре полуфинала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга».

Толчинский реализовал большинство на 15-й минуте овертайма, и команда Боба Хартли выиграла 2:1. Счет в серии 1-1, а два следующих матча пройдут в Магнитогорске 22 и 24 марта.

«Очень тяжелая игра, очень эмоциональная, – цитирует Сергея официальный сайт «Авангарда». – Психологически тяжелая, потому что не засчитали вроде гол, когда повели 2:1. Поэтому тяжеловато было играть. Нам показалось, что ничего такого не было, не было паса рукой, но судьи посчитали, что был, поэтому психологически это было тяжеловато. Ребята – красавцы, с характером. Не обратили на это внимание, и продолжили дальше играть.

Я бы не сказал, что овертайм – это любимое время. Мне кажется, после таких овертаймов на два года стареешь, выходишь седой весь. Плохо. Слава богу, что все так срастается, что получается помогать команде забивать и забирать эти важные победы. Такие победы — они реально очень важны. Это придает эмоций и сплачивает команду».