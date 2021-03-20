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20 марта 22:45
автор: Виктор Шарафудинов

Сергей Толчинский: После таких овертаймов на два года стареешь, выходишь седой весь

«Авангард» сравнял счет в серии против «Металлурга».

Нападающий омского «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал победу своей команды во второй игре полуфинала Восточной конференции против магнитогорского «Металлурга».

Толчинский реализовал большинство на 15-й минуте овертайма, и команда Боба Хартли выиграла 2:1. Счет в серии 1-1, а два следующих матча пройдут в Магнитогорске 22 и 24 марта.

«Очень тяжелая игра, очень эмоциональная, – цитирует Сергея официальный сайт «Авангарда». – Психологически тяжелая, потому что не засчитали вроде гол, когда повели 2:1. Поэтому тяжеловато было играть. Нам показалось, что ничего такого не было, не было паса рукой, но судьи посчитали, что был, поэтому психологически это было тяжеловато. Ребята – красавцы, с характером. Не обратили на это внимание, и продолжили дальше играть.

Я бы не сказал, что овертайм – это любимое время. Мне кажется, после таких овертаймов на два года стареешь, выходишь седой весь. Плохо. Слава богу, что все так срастается, что получается помогать команде забивать и забирать эти важные победы. Такие победы — они реально очень важны. Это придает эмоций и сплачивает команду».

источник: ХК «Авангард»
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