«Флорида» дома обыграла «Нэшвилл»

В регулярном чемпионате НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграла «Нэшвилл Предаторз» с результатом 2:0.

На 30-й минуте автором гола стал финский нападающий русского происхождения Александр Барков. За 15 секунд до конца основного времени Антони Дюклер направил шайбу в пустые ворота «Нэшвилла».

В этом матче ворота «Флориды» защищал не Сергей Бобровский, а Крис Дриджер. Канадец отыграл «на ноль», отразив 21 бросков по своим воротам. У финского голкипера «Предаторз» Юусе Сароса – 46 сэйвов.

«Пантерз» занимают второе место в Центральном дивизионе, набрав 44 очка в 30 матчах. У лидера «Тампы» такое же количество очков после 29 игр и больше побед в основное время.

«Нэшвилл», имея 27 очков после 31 встречи, идет шестым.