Гол Ничушкина помог «Колорадо» разгромить «Миннесоту» с Капризовым в составе

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» на своем льду в Денвере разгромил «Миннесоту» с результатом 6:0 (2:0, 3:0, 1:0).

На 5-й минуте Кайел Макар реализовал большинство, а на 12-й отличился Габриэль Ландеског.

На 21-й и 22-й авторами голов стали Микко Рантанен и Тайсон Джост, на 39-й ворота «Уайлд» поразил Девон Тэйвз, а на 45-й итоговый счет 6:0 установил российский форвард Валерий Ничушкин.

За «Миннесоту» в этой встрече тоже играл один россиянин – нападающий Кирилл Капризов.

Немецкий голкипер «лавин» Филипп Грубауэр отыграл «на ноль», отразив 31 бросок по своим воротам.