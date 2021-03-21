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НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Детройт Ред Уи 0 Даллас Старз 0 П1 3.50 Х 3.80 П2 1.90
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Турция - Суперлига 13:30 Коньяспор 0 Аланьяспор 0 П1 3.50 Х 3.40 П2 2.20
Турция - Суперлига 13:30 Антальяспор 0 Эрзурумспор 0 П1 2.44 Х 3.30 П2 3.10
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Франция - Лига 1 15:00 Страсбург 0 Ланс 0 П1 2.70 Х 3.60 П2 2.60
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21 марта 01:29
автор: Виктор Шарафудинов

Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

«Молнии» лидируют в Центральном дивизионе.

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Форвард хозяев Брэйден Пойнт открыл счет на седьмой минуте, а еще три шайбы обладатель Кубка Стэнли забросил во втором периоде. На 22-й Этони Сирелли отличился на в формате четыре на четыре после передачи российского защитника Михаила Сергачева. На 35-й автором гола стал Янни Гурд, а на 39-й Стивен Стэмкос реализовал большинство.

В третьем периоде на 45-й минуте автором единственного гола гостей стал Алекс Дебринкэт. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 30 бросков по своим воротам.

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе, набрав 46 очков в 30 играх и одержав три победу кряду. У ближайшего преследователя «Флориды» – 44 очка.

«Чикаго», потерпев четыре поражения кряду, находится на четвертой строчке таблицы. У «черных ястребов» 33 очка после 32 встреч.

21 марта «Тампа» примет «Флориду». 23 марта «Чикаго» также сыграет с «Пантерз» на своем поле.

источник: «Советский спорт»
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