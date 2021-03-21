Василевский и Сергачев помогли «Тампе» обыграть «Чикаго»

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа-Бэй» одержала победу над «Чикаго» со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Форвард хозяев Брэйден Пойнт открыл счет на седьмой минуте, а еще три шайбы обладатель Кубка Стэнли забросил во втором периоде. На 22-й Этони Сирелли отличился на в формате четыре на четыре после передачи российского защитника Михаила Сергачева. На 35-й автором гола стал Янни Гурд, а на 39-й Стивен Стэмкос реализовал большинство.

В третьем периоде на 45-й минуте автором единственного гола гостей стал Алекс Дебринкэт. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров результативными действиями не отметился.

Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 30 бросков по своим воротам.

«Тампа» лидирует в Центральном дивизионе, набрав 46 очков в 30 играх и одержав три победу кряду. У ближайшего преследователя «Флориды» – 44 очка.